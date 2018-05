Trekking tra le antiche pietre e tour guidato su due ruote, il weekend a Monte Iato

Week end al Parco Archeologico di Monte Iato: appuntamento per il 26 e il 27 maggio. Sabato l’itinerario a piedi, domenica in bici alla scoperta degli antichi sport.

A piedi o in bici? Poco importa, basta dirigersi verso Monte Iato e immergersi nella natura che sbuca tra le rovine. E’ questa la nuova #Iato/Experience proposta da CoopCulture - con il collaborazione con il Polo Regionale di Palermo per i Parchi e i Musei Archeologici - per il prossimo weekend. Sabato 26 maggio, alle 9 partirà infatti un trekking guidato a piedi (5 km) tra natura, archeologia e storia, con uno sguardo speciale rivolto al paesaggio della Valle dello Iato, fino alle rovine della città antica di Ietas. In collaborazione con Coop Silene. Costo: 10 euro, gratuito under 12.

Il Giro di Iato, tour guidato in bici il 27 maggio alle ore 9. La domenica (27 maggio, alle 9) è invece prevista una visita “a tappe” su due ruote per dare un senso alla fatica di pedalare. Con un operatore che racconterà l’area archeologica e i reperti dell’Antiquarium, si potrà partecipare all’esplorazione inedita del sito dello Iato, in collaborazione con VeloTour, con particolare attenzione allo sport del mondo antico. Con la bicicletta sarà facile percorrere stradine, vicoli e trazzere del tutto inediti. “Per Velotour è importante iniziare un rapporto di collaborazione, nell’ambito cicloturistico, con un partner di livello nazionale come CoopCulture - interviene Francesco Bonanno -, partendo da un territorio come quello dello Iato con radici millenarie”. Costo: 8 euro, gratuito under 12. Possibilità di noleggio bicicletta: 10 euro. Navetta fino alla sommità di Monte Iato.