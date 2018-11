Palermo raccontata ai bambini, una passeggiata alla scoperta della città e del suo mare

Domenica 18 novembre alle ore 10 appuntamento con "Palermo e il mare", un walking tour a cura di Noemi Troja. La passeggiata guidata per scoprire vecchie storie sulla città è aperta ai bambini da 5 anni in su.

Palermo, città di mare… quante storie avrà da raccontare? Quest’orizzonte blu che da sempre ci sta di fronte ha visto un’epica battaglia navale, la nascita di un “uomo pesce”, le reti ingarbugliate di generazioni di pescatori e oggi vede fortunate tartarughe marine che prendono nuovamente il largo. Partendo dall’Ecomuseo Mare Memoria Viva, cammineremo lungo uno dei tratti di costa meno frequentati, eppure così ricchi di storia. In collaborazione con Istituto Zooprofilattico siciliano e Associazione Mare Memoria Viva. Da 5 anni in su.

È partita il 10 novembre prossimo la 4° edizione di "Palermo raccontata ai bambini", un programma di walking tour e visite al museo proposte da Guidamica, marchio dell’operatore Your Sicily di Palermo. Si tratta di mini tour guidati in cui verranno raccontate storie e leggende sulla città di Palermo che vanta 27 secoli di storia. Un modo divertente per entrare in contatto con la propria città, e imparare così ad amarla di più. Un kit ludico aiuterà i partecipanti a prendere maggior coscienza dell’itinerario proposto e li impegnerà come un gioco divertente. Ogni appuntamento avrà un costo a persona - sia adulti che bambini - di 6 euro che comprende la visita guidata, il kit ludico e l’ingresso al museo quando previsto. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione.