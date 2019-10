Palermo è (anche) noir: il tour sulle tracce di delitti, intrighi e crimini misteriosi

Una passeggiata raccontata, ideata e proposta da Tacus Arte Integrazione Cultura, sulle tracce di delitti, casi di cronaca, intrighi e crimini misteriosi. Seguendo un'immaginaria “mappa del giallo”, un'indagine itinerante nei luoghi che furono teatro di rapimenti, omicidi, congiure e misteri irrisolti. Un mix di fatti noti e meno noti, a cavallo tra storia e letteratura, che si alterneranno in un racconto itinerante tra l'oscurità e le luci soffuse dei vicoli del centro storico.

Il raduno dei partecipanti è fissato alle ore 18:00 presso Piazza del Parlamento (sotto il monumento a Filippo IV). Il contributo a sostegno dell'iniziativa è di 3 euro soci Tacus - 5 euro non soci. La partecipazione all'evento è valida previa prenotazione. Le passeggiate raccontate organizzate da Tacus sono un'operazione di valorizzazione e promozione del patrimonio storico, culturale e immateriale. “Palermo Noir. Sulle tracce di delitti, intrighi e crimini misteriosi” è un percorso originale ideato da Tacus Arte Integrazione Cultura.

Il tour è un racconto itinerante e non è da intendersi come una visita guidata; non prevede ingressi e avverrà totalmente in esterna. Per ragioni organizzative l'adesione è valida solo su prenotazione. In caso di anomalie o imprevisti, lo staff si riserva di annullare/posticipare l’evento. Variazioni ed eventuali modiche saranno comunicate tempestivamente a tutti i partecipanti.