Palermo misterica: magia, mistero ed esoterismo in una passeggiata in città

Filtri d'amore, fatture e malocchio; storie di magarìa che rivivono a "Palermo misterica", la passeggiata raccontata storico - antropologica ideata e proposta dall'Associazione Tacus Arte Integrazione Cultura, che ripercorre le forme magico - religiose della magia popolare siciliana, tra antichi rituali e formule incantatorie. Tra storie e aneddoti, sarà la voce di magàre e fattucchiere a riprendere vita per far scoprire le antiche memorie popolari.

Il tour è un racconto itinerante e non è da intendersi come una visita guidata. Il percorso avverrà in esterna e non prevede ingressi a siti monumentali. L’adesione all'evento è valida solo su prenotazione, da effettuarsi telefonicamente. Variazioni ed eventuali modiche saranno comunicate tempestivamente a tutti i partecipanti.