Palermo misterica tra magia, mistero ed esoterismo: la passeggiata storica in città

Una serata tra magia, mistero, esoterismo ed altre storie di magarìa a "Palermo misterica", la passeggiata raccontata storico-antropologica ideata e proposta dall'Associazione Tacus Arte Integrazione Cultura, sulle forme e i simboli della magia popolare siciliana. Tra antichi rituali, formule incantatorie, curiosità e aneddoti , sarà la voce di magàre e fattucchiere a far rivivere le antiche memorie popolari.

Il raduno dei partecipanti è fissato alle ore 20:45 all'interno di Villa Bonanno. Il contributo a sostegno dell'iniziativa è di €3 (soci Tacus) - €5 (non tesserati). Prenotazione obbligatoria. Il tour è un racconto itinerante e non è da intendersi come una visita guidata; non prevede ingressi a siti monumentali e avverrà totalmente in esterna. L’adesione è valida solo su prenotazione. Variazioni ed eventuali modiche saranno comunicate tempestivamente a tutti i partecipanti.