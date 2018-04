Magia ed esoterismo in una passeggiata: la Palermo misterica diventa un tour

Una passeggiata raccontata ideata e proposta da Tacus Arte Integrazione Cultura, alla scoperta dell'intricato e affascinante universo della magia popolare siciliana.

Nel cuore del centro storico, nelle arterie della città, un vero e proprio “itinerario del mistero”, nato da un lavoro di ricerca svolto sul campo per far luce su quel bagaglio di credenze e pratiche magico - religiose stratificatesi per secoli nel tessuto popolare palermitano per capirne valenza ed evoluzione. La data e l’orario dell’evento in programma sono suscettibili di variazione. In caso di condizioni meteorologiche avverse, mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti e/o altre cause impreviste lo staff si riserva di annullare e/o posticipare l’evento dando tempestiva comunicazione ai partecipanti.