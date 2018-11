Palermo misterica: magia, mistero ed esoterismo in una passeggiata

Poche realtà sono riuscite a mantenere nei secoli un legame così stretto con le proprie tradizioni come la Sicilia, una terra profondamente intrisa di mistero e magia, custodita come un segreto prezioso da generazione in generazione. Formule incantatorie e antichi rituali, che affondano le proprie radici in un passato antichissimo, tramandate da madre in figlia, al centro di “Palermo misterica. Mistero, magia ed esoterismo”, la passeggiata raccontata storico - antropologica ideata e organizzata dall'Associazione di promozione sociale Tacus Arte Integrazione Cultura. L'evento non prevede ingressi a siti monumentali e il percorso avverrà totalmente in esterna. L'adesione all'iniziativa è solo su prenotazione e sarà effettuata al raggiungimento di un minimo di 20 partecipanti. In caso di condizioni meteorologiche avverse e/o altre cause organizzative, lo staff organizzativo si riserva di annullare o posticipare l’evento in programma comunicando eventuali modifiche a tutti gli interessati.