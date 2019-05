Palermo misterica: alla scoperta di magia, mistero ed esoterismo tra i vicoli della città

Antichi rituali, formule incantatorie e significati magico - simbolici, tramandati da generazioni a generazioni, che trovano origine in un passato assai lontano al centro di "Palermo misterica. Magia, mistero ed esoterismo”, la passeggiata raccontata storico - antropologica ideata e proposta dall'Associazione Tacus Arte Integrazione Cultura che ripercorre le forme magico - religiose della cultura popolare siciliana, ricca di suggestioni, e spesso, in sospeso tra storia e fantasia. Tra storie, aneddoti, personaggi e rituali “magici”, sarà la voce di magàre e fattucchiere a riprendere vita per far scoprire le antiche memorie popolari.

Il tour è un racconto itinerante e non è da intendersi come una visita guidata. Il percorso avverrà in esterna e non prevede ingressi a siti monumentali. L’adesione all'evento è valida solo su prenotazione. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, di condizioni meteo avverse, anomalie o imprevisti, lo staff si riserva di annullare/posticipare l’evento. Variazioni ed eventuali modiche saranno comunicate tempestivamente a tutti i partecipanti. Le passeggiate raccontate organizzate da Tacus sono un'operazione di valorizzazione e promozione del patrimonio storico, culturale e immateriale. “Palermo Misterica” è un format originale ideato da Tacus Arte Integrazione Cultura