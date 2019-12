Palermo misterica: la passeggiata alla scoperta di magia, mistero ed esoterismo

Filtri d'amore, malocchio ed altre storie di ordinaria magària. Sabato 14 dicembre, l'Associazione di promozione sociale Tacus Arte Integrazione Cultura propone una serata all'insegna della magia con Palermo Misterica. Magia, mistero ed esoterismo, la passeggiata raccontata storico - antropologica, nei vicoli del centro storico, sulle forme e i simboli della popolare siciliana, tra antichi rituali e formule incantatorie.

L'evento non è da intendersi come una visita guidata, ma come un racconto itinerante. L'itinerario non prevede ingressi, si articola totalmente in esterna e sarà garantito al raggiungimento di un minimo di 15 partecipanti. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo, condizioni meteo avverse e/o altre cause impreviste, lo staff si riserva di annullare e/o posticipare l'evento. eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente ai partecipanti.