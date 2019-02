Palermo a luci rosse: eros, vizi, peccati e case chiuse in una passeggiata in città

Nuovo appuntamento con "Palermo a luci rosse. Eros, virtù, peccati e case chiuse", il tour ideato e proposto, dal 2016, dall'associazione di promozione sociale TACUS Arte Integrazione Cultura per fa luce sul complesso e articolato fenomeno della prostituzione a Palermo.

Un itinerario storico antropologico che analizza storia ed evoluzione del "mestiere più antico del mondo". Dalle veneri ericine alle iconiche lucine rosse, una storia complessa e affascinante che analizza, tassello dopo tassello, consuetudini e costumi sessuali di un popolo. Un viaggio, che si snoda nel cuore del centro storico - da piazza San Domenico al celebre vicolo Marotta - nei luoghi del proibito palermitani. Aneddoti e testimonianze di vita vissuta che raccontano di passioni segrete e amori clandestini e inconfessabili consumatisi sotto le lenzuola, tra le calde e accoglienti braccia delle eroine dell'amor profano.

