Palermo a luci rosse: eros, vizi, peccati e case chiuse in una passeggiata

Un itinerario storico antropologico, a cura di Tacus Arte Integrazione Cultura, che analizza storia ed evoluzione del "mestiere più antico del mondo". Dalle veneri ericine alle iconiche lucine rosse, una storia complessa e affascinante che analizza, tassello dopo tassello, consuetudini e costumi sessuali di un popolo. Un viaggio, che si snoda nel cuore del centro storico - da piazza San Domenico al celebre vicolo Marotta - nei luoghi del proibito palermitani. Aneddoti e testimonianze di vita vissuta che raccontano di passioni segrete e amori clandestini e inconfessabili consumatisi sotto le lenzuola, tra le calde e accoglienti braccia delle eroine dell'amor profano.

L'evento non prevede ingressi a siti monumentali e il percorso avverrà totalmente in esterna. L'adesione all'iniziativa è solo su prenotazione e sarà effettuata al raggiungimento di un minimo di 20 partecipanti. Ai fini organizzativi le richieste di prenotazione dovranno pervenire telefonicamente. In caso di condizioni meteorologiche avverse e/o altre cause organizzative, lo staff organizzativo si riserva di annullare o posticipare l’evento in programma comunicando eventuali modifiche a tutti gli interessati.