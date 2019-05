Palermo a luci rosse: eros, vizi, peccati e case chiuse in una passeggiata

Una passeggiata raccontata storico - antropologica, ideata e proposta da Tacus Arte Integrazione Cultura, sul fenomeno della prostituzione a Palermo, sulle tracce di meretrici, lenoni, case chiuse e pratiche amatorie; attraverso curiosità, testimonianze e aneddoti un viaggio alla scoperta dei luoghi del proibito, tra antichi bordelli, poteri e subalternità sociale.

Il tour è un racconto itinerante e non è da intendersi come una visita guidata. Il percorso avverrà in esterna e non prevede ingressi a siti monumentali. La partecipazione è valida previa prenotazione obbligatoria. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. Lo staff organizzativo si riserva di annullare e/o posticipare l’evento in programma in caso di condizioni meteo avverse e/o altre cause impreviste dando tempestiva comunicazione ai partecipanti.

Le passeggiate raccontate organizzate da Tacus sono un'operazione di valorizzazione e promozione del patrimonio storico, culturale e immateriale. “Palermo Misterica” è un format originale ideato da Tacus Arte Integrazione Cultura.