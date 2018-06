Palermo a luci rosse: eros, vizi, peccati e case chiuse in un unico tour

Sabato 16 giugno, a partire dalle ore 20:30, l'associazione Tacus Arte Integrazione Cultura propone "Palermo a luci rosse. Eros, vizi, peccati e case chiuse", il tour alla riscoperta di una delle pagine meno note della storia palermitana; dalla porneus sacra di epoca classica agli anni della legge Merlin, una storia complessa, licenziosa che analizza, in un'ottica squisitamente storico - antropologica, i costumi sessuali di un popolo, senza elogi né ingiurie.

Una passeggiata raccontata, articolata nelle arterie del centro storico, che farà tappa nei luoghi del proibito, narrando, attraverso aneddoti e testimonianze, la vita e i segreti delle belle "signorine", professioniste dell'amore mercenario. L'itinerario non prevede ingressi a siti monumentali. La data e l'orario indicati sono suscettibili di variazione. Lo staff organizzativo si riserva di annullare e/o posticipare l’evento in programma in caso di condizioni meteo avverse e/o altre cause impreviste dando tempestiva comunicazione ai partecipanti.