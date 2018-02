Palermo a luci rosse, un tour alla scoperta di eros, vizi, peccati e case chiuse

Domenica 11 febbraio una passeggiata raccontata storico - antropologico sul complesso fenomeno della prostituzione a Palermo, articolata tra il dedalo di vicoli del centro storico cittadino alla scoperta dei luoghi del proibito e dei vecchi bordelli palermitani, dei segreti maliziosi e licenziosi delle belle "signorine", tra aneddoti e testimonianze di vita vissuta.

Durante il tour verrà tracciata una vera e propria linea temporale che - attraverso un ampio excursus - tocca varie epoche storiche. Dagli splendori dell’età classica alla legge Merlin: storie di puttane, sgualdrine e donne di malaffare. Comunque storie di donne, raccontate senza gloria né ingiuria, ma anche di lenoni, case chiuse e ars amatoria, rivissute attraverso racconti, talvolta piccanti e divertenti. Un itinerario della memoria sul mondo e i luoghi dell’eros palermitani. Un'occasione per analizzare la condizione delle donne "dispensatrici di piacere" attraverso un'ottica ad ampio spettro, concentrandosi sul loro ruolo sociale in contrapposizione al mito del superuomo e al predominio maschile.

Il raduno dei partecipanti è fissato alle ore 17.15 presso Piazza San Domenico, la passeggiata avrà inizio alle ore 17:30. Il contributo a sostegno dell'iniziativa è di 3 euro (soci Tacus) e 5 euro (non tesserati). L'evento organizzato da Tacus è aperto a tutti previa prenotazione obbligatoria. La data e l’orario dell’evento in programma sono suscettibili di variazione. In caso di condizioni metereologiche avverse, mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti e/o altre cause impreviste lo staff si riserva di annullare e/o posticipare l’evento dando tempestiva comunicazione ai partecipanti.