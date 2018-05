Da palazzo Failla al villino Ida, una passeggiata alla scoperta della Palermo Liberty

Siciliando presenta con la collaborazione di Emanuele Drago, Firriando lungo il Firriato (Alla scoperta della Palermo Liberty e non solo).

La passeggiata intende far rivivere la storia della nascita della Palermo Liberty, in quello che fu un tempo il “Firriato di Villafranca”. Andremo alla scoperta di edifici, strade e angoli nascosti, raccontando aneddoti, storie inedite che hanno scandito la nascita della Palermo dell’Ottocento. L’itinerario avrà inizio da piazza Croci e ripercorrerà le fasi che determinarono la nascita della Palermo Liberty. Scopriremo perché e come nacque, ad opera di chi, e per quali ragioni la città venne pian piano snaturata dalla speculazione edilizia degli inizi degli anni sessanta. Localizzeremo, inoltre, l’esatto punto in cui si trovava la dimora del principe Giuseppe Alliata di Villafranca, dei Boscognande, dei Lampedusa, dei Wilson e dei Wilding.

Poi, dopo aver percorso l’antica via Spaccaforno, entreremo nel cuore del sistema ortogonale di strade che nacquero all’indomani della fine della Grande Esposizione Nazionale del 1891. Così ammireremo, tra le tante dimore ormai sostituite dai numerosi condomini multipiano, ciò che oggi rimane di quella Palermo: palazzo Dato, palazzo Failla, palazzo Utveggio, palazzo Landolina di Torrebruna, il villino Ida Negrini, Casa Di Pisa, il villino Rutelli Paternostro, il villino Gregorietti, e altre dimore. Domenica 6 maggio, raduno partecipanti alle ore 9 a piazza Croci. Fine passeggiata ore 12,30 circa a piazza Ignazio Florio.