Palermo è fimmina, una passeggiata alla scoperta di sante, streghe e cortigiane

Passeggiata culturale: Palermo è fimmina. L'associazione Seecily touirsm propone una passeggiata culturale alla scoperta delle tante storie di donne Palermitane.

Una città dall’animo e dal temperamento di una donna. Donne sono le 4 co-patrone della città: Agata, Oliva, Cristina, e Ninfa e la quinta Rosalia, l’indiscussa patrona. Ed ancora le splendide statue che ornano la magnifica piazza Pretoria. Storie di prostitute e cortigiane come le "cassariote" e la corsa delle Bagasce. A Palermo anche l’arancina è Fimmina. Durante il tour vi racconteremo tante storie più o meno famose che la città può svelare. Donne famose come le artiste Rosalia Novelli, le borghesi Franca Florio o le nobildonne Bianca Di Navarra o Eufrosina. Ed ancora donne di strada, cortigiane o semplici prostitute. Pensate che non lontano da via Roma esiste una piazzetta dedicata ad una nota prostituta. Racconti di poetesse, come Giuseppina Turrisi Colonna, monache, come suor Gertrude o delle fantomatiche "donna di fora".

Visiteremo la chiesa di Santa Caterina a paizza Pretoria famoso per il suo monastero e i suoi stucchi barocchi,Ed infine le famose avvelenatrici: la vecchia dell’Aceto, Peppa la Sarda o le tante presunte streghe. Tante le protagoniste di storie più o meno conosciute che la città può svelare. Appuntamento: infopoint Palermo via vittorio Emanuele 351. Il tour si effettua con un minimo di partecipanti 10 pax.