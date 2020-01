Suggestioni, immagini e siti nascosti: passeggiata alla scoperta della Palermo ebraica

Palermo ebraica retour. Le passeggiate di Siciliando. Appuntamento il 19 gennaio 2020 alle ore 9,30. Punto di incontro: Piazza Magione. Chiunque volesse partecipare può mandare una email all'indirizzo SiciliandoStyle@gmail.com.

Siciliando replica e ripropone la passeggiata dedicata alla cultura ebraica a Palermo. Lo fa in prossimità della ricorrenza della Giornata della Memoria con un itinerario nel centro storico della città ricco di suggestioni, immagini e siti nascosti. La passeggiata, come sempre, sarà curata dal professore Drago Emanuele, autore del fortunato libro "Palermo in un Romanzo" e supportata dalla guida turistica, nonché istrionica interprete, Barbara Mazzola.

Di seguito i costi riservate agli associati:

10 euro a persona;

-15 euro totale per le coppie

Gratis per i bambini sotto i 12 anni (farà fede un documento o autocertificazione da parte di uno dei genitori).

La quota comprende, tour, guida turistica autorizzata, radio cuffie. Per partecipare, se non già associati, occorre fare la tessera annuale che dà diritto ad una serie di agevolazioni del costo di 5 euro.