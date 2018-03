Palermo dantesca tra inferno, purgatorio, paradiso: il tour sui passi del sommo poeta

Un viaggio allegorico nell'opera del Sommo Poeta tra storie e personaggi, tra il turbinio di anime, da quelle dannate alle beate; un percorso di ascesi dall'Inferno della Vucciria fino all'estasi della Cattedrale.

Cosa sarebbe successo se Dante fosse vissuto ai giorni nostri e avesse ambientato la sua Commedia nella città di Palermo? Quali luoghi avrebbero ospitato inferno, purgatorio e paradiso e quali personaggi sarebbero finiti tra le spire dei suoi terribili gironi? Una passeggiata nell'universo dantesco che si snoda tra le viscere del circuito cittadino palermitano, tra ricostruzione storica e letteraria. La data e l’orario dell’evento in programma sono suscettibili di variazione. L'evento sarà effettuato al raggiungimento di un minimo di 20 partecipanti. In caso di mancato raggiungimento del numero partecipanti, condizioni meteorologiche avverse e/o altre ragioni organizzative, lo staff si riserverà di annullare e/o posticipare l’evento in programma, comunicando tempestivamente eventuali modiche telefonicamente a tutti gli iscritti.