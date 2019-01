Tour "Palermo dantesca": alla scoperta di inferno, purgatorio e paradiso ma in città

Cosa sarebbe successo se Dante fosse vissuto ai giorni nostri e avesse ambientato la sua Commedia nella città di Palermo? Quali luoghi avrebbero ospitato inferno, purgatorio e paradiso e quali personaggi sarebbero finiti tra le spire dei suoi terribili gironi? Dalla Vucciria al piano della Cattedrale, una ricostruzione storico - allegorica dell'universo dantesco, tra storie e personaggi, che si snoda nel dedalo di vie del centro storico cittadino. Il percorso non è una visita guidata bensì un racconto itinerante. Non sono previsti ingressi a siti monumentali. Data e orario indicati sono suscettibili di variazioni. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti o altre cause impreviste, lo staff si riserva di modificare e/o annullare l’evento dandone comunicazione tempestiva agli iscritti.