Palermo aristocratica, l'itinerario alla scoperta della nobiltà di un tempo

In un itinerario che ripercorre la vita della nobiltà di Palermo di un tempo. La chiesa di Santa Caterina d’Alessandria. Andiamo ad ammirare un gioiello dell’architettura palermitana come la chiesa di Santa Caterina d’Alessandria, chiesa di un convento che accolse molte nobildonne. Un trionfo di marmi colorati con i quali sono stati realizzati vari soggetti e quadri di marmo con immagini che simboleggiano episodi del Nuovo e Antico testamento. Alla scoperta di una delle chiese barocche più belle di Palermo, trionfo dell’ordine Domenicanoo Palazzo Drago: finalmente aprirà per noi le porte lo splendido palazzo Drago, esempio importante di un palazzo settecentesco della Palermo del tempo dei Borbone. Affreschi, suppellettili, quadri di pittori importanti e un affresco, l’unico, di un importante artista locale non aspettano che noi. Andiamo a scoprire questo tesoro nascosto e a conoscere come viveva la nobiltà del tempo.