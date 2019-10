Palermo d'amori e d'amanti: storie di donne, di passioni e tradimenti in un tour

Palermo terra d'amore, teatro di turbamenti e intrighi amorosi, ardenti passioni e subdoli tradimenti. Nella pittoresca cornice del centro storico, una passeggiata raccontata condotta sul file rouge dell'amore declinato in tutte le sue sfumature. Tra aneddoti, carteggi e curiosità, racconteremo di relazioni clandestine e serrati corteggiamenti, desideri, struggimenti e cocenti delusioni.

Le passeggiate raccontate organizzate da Tacus sono un'operazione di valorizzazione e promozione del patrimonio storico, culturale e immateriale. "Palermo d'Amori e d'Amanti" è un percorso originale ideato da Tacus Arte Integrazione Cultura nel 2015 e riproposto arricchito di nuovi contenuti.

Il tour è un racconto itinerante e non è da intendersi come una visita guidata. L'itinerario non prevede ingressi e si svolgerà totalmente in esterna. Per ragioni organizzative la partecipazione all'iniziativa è valida solo su prenotazione obbligatoria da effettuarsi telefonicamente. In caso di anomalie e/o imprevisti lo staff si riserva di posticipare/annullare l'evento. Variazioni ed eventuali modiche saranno comunicate tempestivamente a tutti i partecipanti.