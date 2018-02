Un tour tra simbolismo e massoneria, apertura straordinaria di palazzo Zingone Trabia

Sul filone degli itinerari del mistero, tra simbolismi magici e alchemici caratteristici del lato segreto di Palermo, l'Associazione di promozione sociale Tacus Arte Integrazione Cultura propone un'esclusiva visita guidata a Palazzo Zingone Trabia, aperto in via straordinaria, venerdì 23 febbraio.

A condurre la visita da lei stessa ideata sarà Valentina Molozzu, guida turistica autorizzata e storica dell'arte, attualmente impegnata nello studio dell'apparato iconografico di Palazzo Zingone Trabia, che, seguendo il linguaggio iconografico tipico dell'epoca tardo settecentesca, guiderà i partecipanti attraverso un percorso speculare, metafisico e simbolico, tra le sale del palazzo e all'interno della misteriosa Sala Araba, luogo in cui magia, alchimia ed esoterismo si fondono in unicum suggestivo e ammaliante evocando atmosfere surreali, alla scoperta del simbolismo legato ai numeri e alle proporzioni, all'architettura, all'iconografia, ai percorsi iniziatici tipici della filosofia illuminista e massonica del XVIII secolo.

"Quello dell'esoterismo, dell'alchimia, del mistero legato alla numerologia - riferisce la guida - è un tema caro alla tradizione europea e Palermo, custode di secolari misteri, enigmi e segreti, ne è uno dei luoghi di maggiore espressione. Grazie alla disponibilità dei proprietari avremo modo di ammirare Palazzo Zingone Trabia e la Sala Araba, una piccola perla di simboli alchemici". La data e l’orario dell’evento in programma sono suscettibili di variazione. L'evento sarà effettuato al raggiungimento di un minimo di 20 partecipanti. In caso di mancato raggiungimento del numero e/o altre ragioni organizzative, lo staff si riserverà di annullare e/o posticipare l’evento in programma, comunicando tempestivamente eventuali modiche telefonicamente a tutti gli iscritti.