Alla scoperta di Palazzo Zingone Trabia, un tour sulle orme del mistero

Sul filone degli itinerari del mistero, caratteristici del lato segreto di Palermo, l'Associazione di promozione sociale Tacus Arte Integrazione Cultura propone un'esclusiva visita guidata al piano nobile di Palazzo Zingone, ideata e condotta da Valentina Molozzu, guida turistica autorizzata, sabato 14 aprile.

Ad accompagnare i visitatori sarà Valentina Molozzu, guida turistica autorizzata e storica dell'arte, attualmente impegnata nello studio dell'apparato iconografico di Palazzo Zingone, che, seguendo il linguaggio iconografico tipico dell'epoca tardo settecentesca, guiderà i partecipanti attraverso un percorso speculare, metafisico e simbolico, tra le sale del palazzo e all'interno della misteriosa Sala Araba, luogo suggestivo e ammaliante che evoca atmosfere surreali.

La data e l’orario dell’evento in programma sono suscettibili di variazione. L'evento sarà effettuato al raggiungimento di un minimo di 20 partecipanti. In caso di mancato raggiungimento del numero e/o altre ragioni organizzative, lo staff si riserverà di annullare e/o posticipare l’evento in programma, comunicando tempestivamente eventuali modiche telefonicamente a tutti gli iscritti.