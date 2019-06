Notte a Palazzo Sant'Elia: visite serali, mostre e fuori anche il festival della birra

Dal 7 al 9 giugno: Apertura straordinaria serale di Palazzo Sant'Elia: visite e 5 mostre, nel palazzo nobiliare di via Maqueda (venerdì 7 e sabato 8 dalle 19 alle 23.30, domenica 9 giugno dalle 17 alle 21.30). Ticket euro 7 euro.

Palazzo Sant’Elia, dimora nobiliare del Marchese di Santa Croce poi Trigona di Sant'Elia, dalla preesistenza cinque-seicentesca, assume l'attuale aspetto dopo il 1756. Numerosi e importanti artisti lavorarono nel palazzo realizzando ambienti di straordinaria bellezza e magnificenza, tra i quali, il pittore ornatista napoletano Benedetto Cotardi, Antonio Manno, Ottavio Volante, Rocco Nobile, Mariano Di Paola.

L’eccezionale apertura serale permette di visionare 5 mostre dislocate nei vari ambienti del palazzo: Domenico Pellegrino espone al piano terra un’istallazione site-specific dedicata all’artista messicana Frida Kahlo, nella cavallerizza “What if this is all real?”, nelle sale del piano terra la mostra “Nuova Genesi Sierra Leone”, nella sala delle Capriate “La Bellezza Ritrovata - A shot for hope” e nel piano nobile China Art Now.

La bellezza plastica del suo prospetto e lo scenografico cortile, oggi, sono l’anticamera di uno spazio museale che negli anni ha trasformato la sua funzione originaria, accogliendo sempre più linguaggi artistici moderni e contemporanei, in una costante riflessione rispetto al valore dell'opera d'arte e la sua funzione estetica e sociale. L'evento è organizzato da Terradamare, in collaborazione con Fondazione Sant'Elia, in occasione di Beer Bubbles 2019 Festival delle birre artigianali