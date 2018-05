I tesori dell'arte, apertura straordinaria e visita guidata a Palazzo Pantelleria Varvaro

L'Associazione di promozione sociale Tacus - Arte Integrazione Cultura propone, domenica 27 maggio, l'apertura straordinaria serale e la visita guidata degli interni di Palazzo Pantelleria Varvaro, conosciuto originariamente come Palazzo Requesens, sito nel cuore del centro storico di Palermo. Ad accompagnare i visitatori, in qualità di guida d'eccezione, sarà il padrone di casa Giuseppe Varvaro che, attraverso i suoi racconti, ci farà rivivere il luogo e la sua storia.

Il Palazzo, innalzato tra largo Cavalieri di Malta e piazza G. Meli, ruota attorno ad un vasto cortile in cui campeggia, imponente, un ficus magnolia, piantato nel 1896 da Francesco Varvaro Pojero. Tra il XVI e il XVIII secolo passa dalla proprietà dei Requesens, ai Varvaro, subendo diverse ristrutturazioni che ne modificano l'impronta medievaleggiante originaria. Tipica della ristrutturazione tardo settecentesca è la cosiddetta “sala dell'alcova”, in stile rococò, e i grandi saloni finemente decorati con tempere raffiguranti scene mitologiche firmate da Giovanni Enea. La data e l’orario dell’evento in programma sono suscettibili di variazione. L'evento sarà effettuato al raggiungimento di un minimo di 20 partecipanti. Eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente a tutti gli iscritti.