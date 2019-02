Alla scoperta di una dimora abitata da principi, visita guidata e racconto a Palazzo Mirto

L'Associazione di promozione sociale Tacus Arte Integrazione Cultura propone una visita guidata condotta da Manuela Randazzo, guida turistica autorizzata, propone una visita guidata alla scoperta di Palazzo Mirto, una delle dimore nobiliari più affascinanti e ricche di Sicilia, custode di un tesoro fatto di porcellane, orologi, preziosi arazzi e opulenti arredi, dai lampadari in vetro di Murano ai pannelli in lacca di Cina.

Dal celebre fumoir al misterioso passaggio segreto del Salottino di Diana; dal Salone degli arazzi al Budoir, un viaggio nei meandri di un vero e proprio “scrigno d'arte”, dove fascino e tempo sembrano essersi fermati in un incanto perpetuo. A corredo, uno spaccato storico antropologico, arricchito da aneddoti e curiosità sulla vita, i vizi e le abitudini quotidiane della nobiltà panormita, che rivivranno attraverso un reading tematico a cura dell'Associazione. L'evento è inserito all'interno di “Scrigni d'arte”, rassegna di visite guidate alla scoperta di luoghi e siti della città di interesse artistico, storico e antropologico. L'evento è a numero chiuso (max di 25 partecipanti). La partecipazione è valida previa prenotazione obbligatoria. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. Lo staff organizzativo si riserva di annullare e/o posticipare l’evento in programma in caso di condizioni meteo avverse e/o altre cause impreviste dando tempestiva comunicazione ai partecipanti.