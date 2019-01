Alla scoperta di una dimora che fu uno scrigno d'arte, visita guidata a Palazzo Mirto

Nell'ambito di #Domenicalmuseo - la campagna del MiBact per la promozione del patrimonio culturale nazionale e la fruizione gratuita, la prima domenica del mese, di musei e gallerie statali e regionali - l'Associazione di promozione sociale Tacus Arte Integrazione Cultura propone una visita guidata condotta da Manuela Randazzo, guida turistica autorizzata, alla scoperta di Palazzo Mirto, una delle dimore nobiliari più affascinanti e ricche di Sicilia. Residenza per oltre quattro secoli dei Filangeri Principi di Mirto, il palazzo è custode di un tesoro fatto di porcellane, orologi, preziosi arazzi e opulenti arredi, dai lampadari in vetro di Murano ai pannelli in lacca di Cina.

Dal celebre fumoir al misterioso passaggio segreto del Salottino di Diana; dal Salone degli arazzi al Budoir, un viaggio nei meandri di un vero e proprio “scrigno d'arte”, dove fascino e tempo sembrano essersi fermati in un incanto perpetuo. A corredo, uno spaccato storico antropologico, arricchito da aneddoti e curiosità sulla vita, i vizi e le abitudini quotidiane della nobiltà panormita, che rivivranno attraverso un reading tematico a cura dell'Associazione.

L'evento è inserito all'interno di “Scrigni d'arte”, rassegna di visite guidate alla scoperta di luoghi e siti della città di interesse artistico, storico e antropologico. L'evento è a numero chiuso (max di 25 partecipanti). La partecipazione è valida previa prenotazione obbligatoria. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. Lo staff organizzativo si riserva di annullare e/o posticipare l’evento in programma in caso di condizioni meteo avverse e/o altre cause impreviste dando tempestiva comunicazione ai partecipanti.