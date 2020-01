Palazzo Francavilla, visita guidata alla casa nobile e liberty con gli arredi Ducrot

Sabato 8 febbraio alle 10.30 visita a Palazzo Francavilla in via Ruggero Settimo 8 a Palermo. Quota di partecipazione per gli adulti di 15 euro a persona con gratuità per i bambini fino a 12 anni. Iniziativa su prenotazione: la visita a Palazzo sarà confermata al raggiungimento di un minimo di 20 partecipanti (visita guidata dai proprietari eredi del palazzo). Durata: 1 ore 1/2 circa.

Il Palazzo venne edificato ed ampliato tra la fine ‘700 e gli inizi del ‘800. Fu inizialmente costruito come "Casa Grande" o "Casa Nobile" fuori la Porta Maqueda, cioè come residenza di campagna ed acquisito dalla famiglia Oneto e Lanza Duca di Sperlinga. Rimaneggiato negli anni, il palazzo ebbe un rilevante intervento di restauro a fine ‘800 grazie agli eredi Majorca e Mortillaro Conti di Francavilla che incaricarono il celebre architetto Ernesto Basile ed altri artisti coevi, di ripristinare tutta la struttura dell’edificio, gli arredi ed i decori del Piano Nobile dove è un susseguirsi di saloni di rappresentanza, sale da ballo, sale da pranzo e perfino di un giardino d'inverno. Un fascino a parte aleggia all'interno della biblioteca Majorchiana disegnata nei motivi del liberty, dal Basile stesso e realizzata dal mobilificio palermitano della Ditta Ducrot.