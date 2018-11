Alla scoperta di Palazzo Alliata di Villafranca, un tour "in compagnia" della principessa Agata

Passioni d’amore nei Palazzi della nostra Palermo. Appuntamento speciale a Palazzo Alliata di Villafranca, in piazza Bologni, per domenica 11 novembre. Quattro turni: ore 16, ore 17.30, ore 19 e ore 21. Contributo: 8 euro i soci Promofestival e 10 euro i non tesserati.

All’interno della splendida cornice di Palazzo Alliata di Villafranca, si andrà a ritroso nel tempo e ci si lascerà incantare dalle parole della Principessa Agata Valguarnera. Un monologo, scritto e interpretato da Francesca Picciurro, attraverso il quale, la Principessa “Tuzzidda” (così era solito chiamarla il marito), racconterà di sé, della storia del suo tempo e dell’infinito amore per il suo Peppino. In seguito, gli operatori museali dell’Associazione culturale “Palazzo Alliata di Villafranca” accompagneranno il pubblico nei maestosi saloni del palazzo, nella cappella, nella quale è conservata la crocifissione realizzata da Antoon van Dick, nella sala del tè e nel meraviglioso fumoir, stanza rivestita in preziosissimo cuoio. Alla fine, un momento di socializzazione sorseggiando un caffè o un amaro accompagnati da stuzzichini offerti dall’Organizzazione.