Visita a Palazzo Alliata di Pietratagliata, un tour in compagnia della principessa

Domenica 9 febbraio alle ore 11 visita a Palazzo Alliata di Pietratagliata (in via Bandiera, 14). Quota di partecipazione per gli adulti di 25 euro a persona con gratuità per i bambini fino a 12 anni (visita guidata dalla Principessa Signoretta Alliata, proprietaria ed erede del palazzo). Iniziativa su prenotazione: la visita a Palazzo sarà confermata al raggiungimento di un minimo di 20 partecipanti. Durata: 1 ora circa.

Apre le porte per una visita esclusiva uno dei più antichi palazzi quattrocenteschi di Palermo che si trova sulla storica e commerciale via Bandiera. Il palazzo fu costruito nel 1474 attorno una torre merlata dalla nobile casata dei Termine, Principi di Baucina. Nel 1748 passò ai Marassi Duchi di Pietratagliata ed a seguire, nel 1818, grazie al matrimonio di una discendente con un Alliata dei principi di Villafranca, il palazzo assunse la denominazione di entrambe le casate nobiliari.

L’imponente edificio presenta al Piano Nobile un grandioso salone delle armi con enorme camino di pietra, ampie finestre catalane tra cui quella angolare e l'arredo originale cinquecentesco. In tutti gli altri saloni, decorati e dipinti da grandi artisti siciliani, fanno da padrone specchi dorati, tele d'autore e tappezzerie di seta e oro. Durante il settecento, i saloni vennero ingentiliti da affreschi, dipinti di scuola veneta e lampadari di Murano, fra cui quello settecentesco del salone da ballo a 99 braccia, considerato uno dei tre esemplari più grandi al mondo.