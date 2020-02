All'ombra dei Borbone, una visita guidata con racconto alla Palazzina Cinese

Una visita guidata con racconto proposta da Tacus Arte Integrazione Cultura, in collaborazione con Manuela Randazzo - guida turistica autorizzata - alla scoperta della Palazzina Cinese, antica dimora reale dei Borbone delle Due Sicilie nei pressi del Parco della Favorita.

Un viaggio all'interno del meraviglioso unicum architettonico realizzato da G.V. Marvuglia - vero e proprio esotico angolo di mondo, sospeso in un dialogo speculativo tra oriente e occidente - arricchito da una analisi dell'apparato iconografico del sito. Tra le sontuose stanze del più prestigioso salotto politico dell'isola nel XVIII sec, una rilettura del periodo dell'esilio palermitano dei sovrani. A corredo un reading tematico, a cura del Presidente di Tacus Arte Integrazione Cultura, sullo spaccato della vita di coppia del re “nasone” Ferdinando e della “tedesca” Carolina..

I tour guidati organizzati e proposti da Tacus sono condotti da guide turistiche abilitate e arricchiti da approfondimenti e/o letture a cura dello staff. “All'ombra dei Borbone. Visita e racconto alla Casina Cinese” è un tour originale ideato per Tacus Arte Integrazione Cultura. Data e orario indicati sono suscettibili di variazione. L'evento è a numero chiuso con prenotazione obbligatoria. In caso di mancato raggiungimento del numero e/o altre ragioni impreviste, lo staff si riserverà di annullare e/o posticipare l’evento in programma. Eventuali modifiche saranno comunicate tempestivamente a tutti gli iscritti.