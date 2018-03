All'ombra dei Borbone, una visita guidata alla scoperta della palazzina Cinese

Sabato 14 aprile appuntamento per l'evento organizzato dall'Associazione di promozione sociale Tacus Arte Integrazione Cultura dal titolo "All'ombra dei Borbone. Visita guidata alla Palazzina Cinese".

Una visita guidata, condotta dalla dott.ssa Manuela Randazzo, guida turistica autorizzata, alla scoperta dei preziosi interni della Real Casina Cinese, dimora reale dei Borbone Ferdinando III e della consorte Maria Carolina d'Asburgo Lorena, nei pressi del Parco della Favorita. Tra segreti, carteggi, amori e tradimenti, ripercorreremo, attraverso un reading tematico, a cura di Flavia Corso, presidente dell'associazione Tacus, uno spaccato della vita di coppia del re “nasone” Ferdinando e della “tedesca” Carolina.

Parallelamente alla visita avrà luogo una “Caccia al dettaglio” pensata per i più piccoli a cura dell'Associazione OmniaCultura. Sotto l'attenta guida dalla dottoressa Federica Terranova e del suo fedele compagno Sir. De Caro Carella, armati di matita e taccuino realizzato a mano dall'associazione, i bambini potranno divertirsi per trovare tutti i misteriosi dettagli nascosti all'interno della Palazzina Cinese. L'attività prevede un contributo di partecipazione di 5 euro (soci Tacus) e 7,50 euro (non tesserati) comprensivo di materiale ludico - didattico e sarà effettuata al raggiungimento di un numero minimo di 20 bambini. La prenotazione è obbligatoria.

La data e l’orario dell’evento in programma sono suscettibili di variazione. L'evento sarà effettuato al raggiungimento di un minimo di 20 partecipanti (20 bambini per la Caccia al dettaglio). In caso di mancato raggiungimento del numero e/o altre ragioni organizzative, lo staff si riserverà di annullare e/o posticipare l’evento in programma, comunicando tempestivamente eventuali modiche telefonicamente a tutti gli iscritti. Il costo è di 8 euro soci Tacus, 10 euro non tesserati.