Sabato 8 giugno Tacus Arte Integrazione Cultura propone il tour serale Nocturnia: una passeggiata raccontata sulle tracce di miti, misteri e leggende che prendono vita tra le arterie di una Palermo dai mille contrasti, dalle tinte soffuse, nei luoghi in cui le storie si consumano o si tramandano, affondando le proprie radici nel tempo e arricchendosi di interpretazioni, particolari e dettagli.

Il tour è un racconto itinerante e non è da intendersi come una visita guidata; non prevede ingressi a siti monumentali e il percorso avverrà totalmente in esterna. L’adesione è solo su prenotazione. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, di condizioni meteo avverse, anomalie o imprevisti, lo staff si riserva di annullare/posticipare l’evento. Variazioni ed eventuali modiche saranno comunicate tempestivamente a tutti i partecipanti.