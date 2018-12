Natale a Carini, visite in catacomba e al castello con il grande presepe vivente

Il 26 dicembre ArcheOfficina e Carini360 saranno liete di porgervi i loro personali auguri di Natale per un pomeriggio all'insegna della storia e delle tradizioni.

Per l'occasione la catacomba paleocristiana di Villagrazia di Carini sarà aperta per le visite guidate a cura degli archeologi e al Castello La Grua Talamanca di Carini si potrà ammirare il grande Presepe vivente allestito al suo interno e ascoltare la storia narrata della famosa baronessa Laura Lanza. Dentro le catacombe, in un viaggio indietro nel tempo, i visitatori verranno accompagnati fra le suggestive gallerie dei primi cristiani dagli archeologi che da anni scavano nel grande cimitero sotterraneo. Al castello invece sarà un narratore a raccontare la storia del castello e della famosa Baronessa Laura Lanza, prima di lasciare liberi i visitatori di scoprire da soli il grande presepe vivente allestito al suo interno. Saranno organizzati dei turni di visita e si potrà scegliere se visitare prima la catacomba o il castello, previa indispensabile prenotazione. Prenotazione obbligatoria.