Settimana delle culture tra scoperta e gusto, porte aperte al museo del caffè Morettino

Il Museo del caffè Morettino apre le porte per un doppio appuntamento durante la “Settimana delle Culture” e “La Notte dei musei”. Due visite guidate, una la mattina dell’11 maggio e l’altra la sera del 18 maggio, al primo esempio di museo del caffè in Italia che racchiude oltre mille pezzi espositivi raccolti nei decenni dalla famiglia Morettino. Il museo si trova all’interno della torrefazione Morettino, in via Enzo Biagi 3-5 a Palermo, incastonato sopra la linea produttiva accessibile attraverso un sistema di passarelle aeree.

Macinini, tostatrici, macchine per l’estrazione del caffè di tutte le forme e paesi del mondo, risalenti ad un periodo che va dal 1600 ai giorni nostri. Uno scrigno di famiglia, in cui Angelo prima e il figlio Arturo poi, hanno infuso tutta la loro passione, collezionando oggetti di grande valore storico e culturale. Qui si trovano, per esempio, il macina caffè in pietra risalente al Seicento e la Caffettiera-locomotiva del Toselli, di cui esistono solo dieci esemplari al mondo, fino ai macinacaffè della Prima Guerra Mondiale realizzati dai soldati rielaborando i propri porta munizioni. E, ancora, la prima caffettiera-sveglia elettrica degli anni Venti, le eleganti caffettiere a vapore a colonna di fine Ottocento e l’“Angolo del barista”, la sezione che racchiude le macchine espresso italiane dagli anni Trenta ad oggi. A guidare il percorso attraverso la fabbrica-museo sarà Arturo Morettino, che accompagnerà i visitatori in un'esperienza unica alla scoperta della cultura del caffè.

Si parte sabato 11 maggio, dalle 10 alle 14, con la visita organizzata in collaborazione con Le Vie dei tesori e inserita all’interno del calendario della Settimana delle Culture. Un tour guidato aperto ad un numero massimo di 40 partecipanti, che comprende anche la degustazione guidata di una selezione di blend e monorigini Morettino preparate in espresso. I biglietti sono acquistabili sul portale de Le Vie dei tesori, nella sezione dedicata alla Settimana delle culture.

Il secondo appuntamento è, invece, per la sera di sabato 18 maggio, dalle 21 alle 23.30 con “Una notte al Museo del caffè”, organizzato da Morettino in occasione dell’evento mondiale “La Notte dei Musei”. La visita inizierà alle 21 e comprenderà un tour della torrefazione, la visita guidata al Museo del caffè e la degustazione delle monorigini di puri Arabica preparate con estrazione a filtro e dei blend preparati in espresso. Anche in questo caso a fare da padrone di casa e Cicerone sarà Arturo Morettino. L’ingresso è su prenotazione per un massimo di 40 persone, acquistando il biglietto presso lo shop Morettino Coffee Experience di via Gaetano Daita 30 a Palermo. Il costo del biglietto è di 5 euro a persona.