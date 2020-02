Notte nel segno dell'anice unico, visite serali e degustazioni al museo antica ditta Tutone

Visite serali e degustazioni al Museo antica Ditta Tutone Anice Unico. Sabato 22 febbraio dalle 17 (disponibile un turno ogni ora). Ticket € 6 in via Magione 42 a Palermo. Durata: un'ora.

Insieme alla cooperativa Terradamare e la famiglia Tutone, si visiterà il Museo antica Ditta Tutone Anice Unico, in pieno centro storico (nel triangolo compreso tra piazza Rivoluzione, la Chiesa della Magione e Palazzo Ajutamicristo). Nel percorso della produzione della celebre etichetta Anice Unico, tra macchinari moderni e antichi e immagini d’epoca, insieme alla famiglia Tutone, si visiterà il Museo, immersi nel racconto dei duecento anni di storia della storica azienda palermitana. Al termine del percorso: un piccolo angolo in cui il visitatore potrà interagire con alcune fasi della produzione. Saranno offerte le classiche caramelle all'anice e una degustazione della produzione Tutone. Appuntamento sabato 22 febbraio dalle 17 al Museo antica Ditta Tutone Anice Unico, via Magione 42, Palermo. Disponibile un turno ogni ora. Prenotazione obbligatoria: eventi@terradamare.org.

La F.lli Tutone Anice Unico S.p.a. nasce nel lontano 1813, periodo in cui la nobiltà palermitana passava le giornata innanzi al Teatro “Santa Cecilia” e piazza Rivoluzione, luogo in cui la famiglia Tutone svolgeva l’attività di produzione della storica bevanda. La storica bottega era divenuta ormai crocevia dei passanti, luogo in cui i viaggiatori trovavano ristoro, rigenerandosi con un bicchiere di acqua e qualche goccia di Anice Unico; da lì passò la nobiltà siciliana, i mille di Garibaldi e l’esercito della grande guerra. Al termine della seconda guerra mondiale, nel pieno della rinascita e nel periodo della ricostruzione, la quarta generazione della Famiglia Tutone decise di trasformare la realizzazione della storico bevanda in una vera e propria azienda. Da lì in avanti fu un continuo crescere, alternandosi diverse generazioni sino alla settima che si accinge alla gestione della storica azienda di famiglia.