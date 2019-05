Domenica tra cultura, sapori e musica: tour alla scoperta di Montelepre

Un viaggio alla scoperta dell'autentica gastronomia locale, tra i sapori e le ricette genuine delle nonne tramandate da una generazione all'altra. Un itinerario per conoscere i monumenti principali del paese a partire dalla quattrocentesca Torre Ventimiglia che domina il Golfo di Castellammare.

Un giro tra le vie del piccolo borgo di Montelepre, nei luoghi dove il noto regista Francesco Rosi scelse di girare il film sulla figura di Salvatore Giuliano. Una passeggiata guidata a contatto con la natura all'interno del Parco Urbano dove avviene la preparazione dei piatti tipici del territorio.

L'iniziativa denominata “Montelepre Tour”, che si terrà domenica 2 giugno a partire dalle 11, ha l'obiettivo di promuovere il territorio e le sue eccellenze culinarie per attrarre visitatori e turisti alla scoperta del paese alle porte di Palermo. “Sarà una giornata all'aria aperta dedicata a chi vuole trascorrere un momento di relax, ammirando panorami mozzafiato, conoscendo la cultura locale e degustando i piatti tipici tradizionali” affermano gli organizzatori.

L'itinerario, prevede nello specifico, visite guidate nei principali monumenti del paese a partire dalla Torre Ventimiglia, nei luoghi scelti come set del film "Salvatore Giuliano", la preparazione dei prodotti da forno, l'impasto e stesura dei "Maccarruna" pasta tipica del luogo, la degustazione di formaggi e salumi a chilometro zero, dei dolci tipici e dei vini locali. Il tour è disponibile per singoli e gruppi al costo di 20 euro.