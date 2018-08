Monte Iato sotto le stelle, alla scoperta di Marte sulle note di Alessandro Panicola

L’archeoastronomia ha delle origini molto antiche: un megalite nella Valle dello Jato, nei pressi dell'altura di Arcivocalotto, viene associato alla presenza di abitati preistorici dell’Età del Rame e dell’Età del Bronzo. Ma la zona non venne mai abbandonata, come dimostrano gli insediamenti in epoca classica, romana e medievale, conservati all'Antiquarium Case d'Alia nell’area archeologica di Monte Iato: si scoprono così pezzi in ceramica provenienti dalle case a peristilio del Parco di Monte Iato, vasi per mescere vino e olio o per unguenti e profumi, ma anche terre sigillate e lucerne, anfore e resti di vasellame in bronzo e vetro. Segnali di vita che costruiscono una narrazione antica che sarà arricchita dall'osservazione planetaria di un sito che si presta, per tipologia, basso inquinamento luminoso, identità e storia, all'introduzione al mondo delle stelle, alle leggi del cosmo, al nascere di un percorso educativo che unisce il paesaggio archeologico a quello astronomico, in un'unica soluzione.

Domenica 26 agosto alle ore 20 è prevista osservazione notturna “Alla scoperta di Marte” in collaborazione con il planetario di Palermo mentre l’ultima visita didattica all'Antiquarium Case d'Alia sarà alle 21,45: gli operatori specializzati illustreranno la storia dell'area archeologica. Nel frattempo, negli spazi esterni, saranno installati telescopi altamente professionali attraverso cui, guidati dagli operatori del Planetario di Palermo, ci si concentrerà sull'osservazione diretta di Marte e dei pianeti visibili dal tramonto sino a notte. L’appuntamento sarà arricchito da una degustazione enogastronomica di eccellenze del territorio. Ticket 8 € - gratis i bambini al di sotto dei 12 anni.