Monreale by night, visite guidate alla scoperta del Duomo e del Chiostro dei benedettini

Un nuovo percorso speciale notturno con accesso esclusivo al Complesso Abbaziale del Duomo di Monreale, ogni venerdì e sabato, a partire dal 14 settembre 2018 fino al 20 ottobre dalle ore 19.00 alle ore 24.00. Visita guidata con turni di mezz’ora.

Grazie alla collaborazione sinergica tra la Basilica Cattedrale di Monreale, la Soprintendenza ai Beni Culturali della Regione Siciliana, con il concessionario CoopCulture (che da dicembre 2017 gestisce i servizi aggiuntivi del Chiostro dei benedettini), nasce un suggestivo itinerario di visita che ricostruisce l’integrità, articolata in diversi spazi “sacri e di potere” del gioiello architettonico del complesso monumentale. L’intento dichiarato del re normanno era quello di divenire il punto di riferimento del mondo ecclesiastico sul territorio; anche per questo motivo, concesse il monastero ai Benedettini giunti da Cava dei Tirreni. Sede arcivescovile sin dalla sua fondazione, il Duomo venne completato con l’edificazione dello straordinario chiostro, elegante esempio di architettura monastica, vero hortus conclusus in cui è facile immaginare i monaci camminare, leggere e pregare. Il percorso di visita guiderà gli spettatori nell’esplorazione del Duomo, leggerà il Vecchio e il Nuovo Testamento sui mosaici, ammirerà il Cristo Pantocratore e passerà quindi alla cappella del Crocifisso - meglio nota come Cappella Roano, dal nome del suo fondatore - che accoglie il Tesoro del Duomo; per concludere la passeggiata lungo gli ambulacri del chiostro.

Al complesso monumentale di Monreale, al 31 agosto 2018 si registra un incremento dei visitatori del 17% passando da 148.060 ingressi del gennaio/agosto 2017 ai 178.451 del 2018. Ciò è stato possibile grazie ad alcune opere di sinergia per la visita al sito: un unico itinerario di visita, che dal 24 marzo è offerto a chi arriva a Monreale, attraverso un biglietto unico è possibile visitare il chiostro ed il duomo, un intero percorso che racconta i tempi, la corte normanna, i monaci benedettini giunti da Cava dei Tirreni, il chiostro silenzioso e il tesoro della Chiesa. E poi ancora grazie ai sapienti restauri degli gli spazi della biglietteria del Chiostro di Monreale, sponsorizzata da Coopculture e realizzata in sinergia con la Soprintendenza di Palermo che ha riportato alla luce degli affreschi di straordinaria bellezza, dimenticati, sotto strati e strati di grossolano intonaco. Un vero e proprio ambiente inedito, che oggi si apre ai visitatori che decidono di dedicarsi al chiostro.