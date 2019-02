La clausura, un mondo straordinario oltre le grate: tornano i tour al monastero di Santa Caterina

Tutte le domeniche a partire dal 3 marzo alle ore 11.00 visita guidata al monastero di Santa Caterina D’Alessandria in piazza Bellini. Il visitatore avrà la possibilità di varcare la soglia della clausura e di scoprire un mondo straordinario oltre le grate. Il percorso guidato si snoderà attraverso maioliche antiche, ceroplastiche, marmi e stucchi, oggetti preziosi d’ oro e d’argento, di corallo e pietre dure, esposti in occasione della mostra “Sacra et Preziosa”, rivelando aspetti inediti della spiritualità monastica femminile. Tappa obbligatoria, alla fine del percorso, la storica dolceria delle monache, che profuma ancora di fragranze antiche. Costo visita: 10 euro.