Un sabato sulle tracce dei "mercedari", il tour tra chiese ed oratori nascosti

Vuoi scoprire di più sull'antico ordine dei Mercedari? La loro origine antichissima affascina ancora oggi. L'ordine dei Mercedari nasce nel 1218 a Barcellona con lo scopo di redimere i “Captivi”, cioè di liberare gli schiavi Cristiani, da 800 anni lo spirito di devozione dei Mercedari nei confronti della Madonna resiste al passare del tempo e all'avvento della modernità. Un amore profondo verso Maria sotto il titolo della Mercede (Liberazione) che ancora oggi è forte e costante con una devozione popolare senza eguali.

I 6 maggio si festeggiano gli 800 anni dalla fondazione dell'ordine di Santa Maria della Mercede, un evento che coinvolgerà i Mercedari di tutto il mondo. A Palermo per l’occasione saranno coinvolte le confraternite di Maria SS della Mercede al Capo, di Maria SS della Mercede ai Lattarini e di Maria SS della Mercede in San Josafat e Liberale nella Chiesa dell'Assunta delle Carmelitane Scalze.

Ripercorreremo i passi dei Mercedari a Palermo e delle Confraternite ad essi collegate, scoprendo chiese ed oratori nascosti: arte, fede e cultura diffuse nelle chiese del centro storico di Palermo. Appuntamento ore 10:15 presso Porta Carini al Capo. Ore 10:30 La bellezza del Mercato del Capo. Ore 11:00 Visita alla Chiesa della Mercede al Capo (L'arrivo dei Mercedari a Palermo, la diffusione del Culto di Maria della Mercede). Ore 11:30 Visita all'Oratorio di Gesù e Maria ai Lattarini (La scissione dell'ordine dei Calzati e Scalzati). Ore 12:15 Visita alla Chiesa dell'Assunta delle Carmelitane Scalze (Maria della Mercede agli inizi del '900). Il contributo a sostegno dell'evento è di 10 euro a persona e comprende: guida autorizzata e ingresso nei siti.

L’adesione all’iniziativa è possibile solo su prenotazione e sarà effettuata al raggiungimento di un minimo di 30 partecipanti. Lo staff organizzativo si riserva di annullare o posticipare l’evento in programma in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti e/o in caso di condizioni meteo avverse. Variazioni ed eventuali modiche saranno comunicate tempestivamente a tutti i partecipanti. Si consiglia di utilizzare calzature comode e abbigliamento adeguato.