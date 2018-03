Mater dei, tra simbologia e arte: un tour suggestivo sui passi della beata vergine

Un tour guidato alla scoperta dell'iconografia e della simbologia del culto di mariano. Un viaggio indietro nel tempo per ripercorrere la storia della città e le sue stratificazioni, i luoghi, i simboli e le identificazioni legati alla devozione della Beata Vergine.

L'itinerario, condotto dalla dott.ssa Manuela Randazzo, archeologa e guida turistica abilitata, analizzerà, tra arte e storia, la figura di Maria, madre di Gesù Cristo.

Ladata e l’orario dell’evento in programma sono suscettibili di variazione. L'evento sarà effettuato al raggiungimento di un minimo di 20 partecipanti. In caso di mancato raggiungimento del numero, condizioni meteo avverse e/o altre ragioni organizzative, lo staff si riserverà di annullare e/o posticipare l’evento in programma, comunicando tempestivamente eventuali modiche telefonicamente a tutti gli iscritti.