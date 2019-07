Isola delle Femmine, il tour a bordo di una barca alla scoperta dei fondali marini

“Un mare di cose belle..e buone”, visite guidate per la conoscenza e la promozione di Isola delle Femmine tra terra e mare. Explora con il Comune di Isola delle Femmine, organizzano il progetto denominato “Un mare di cose buone..e belle”.

L’iniziativa si propone di promuovere la conoscenza del territorio di Isola delle Femmine e delle bellezze naturalistiche in esso presenti attraverso un percorso articolato tra terra e mare, visite guidate alla scoperta delle bellezze dei fondali marini di Isola delle Femmine, con Explora (attrazione numero 1 nel territorio, certificato di eccellenza Tripadvisor 2016,2017,2018,2019), è un particolare natante attrezzato per la visione dei fondali marini, un’immersione virtuale nel blu che permetterà di ammirare da vicino le bellezze naturalistiche e paesaggistiche del territorio, un percorso streetgusto guidato, per le vie di Isola delle Femmine, alla scoperta dei sapori del territorio.

Sabato 6 luglio 2019 alle ore 09:00 appuntamento con autorità (Sindaco di Isola delle Femmine Stefano Bologna e amministratori del borgo marinaro), giornalisti e turisti, per la giornata inaugurale.

Il programma