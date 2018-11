I luoghi storici della Belle Epoque in un itinerario, domenica da turisti a Palermo

Tra gli eventi in assoluto più apprezzati nell’ambito della programmazione di Initinere di Giovanna Gebbia e Serena Gebbia Event Planner, un tour dedicato ai luoghi di un’epoca magica, raccontati e narrati con dovizia di particolari e aneddoti storici: “La Palermo estetica dell’Art Nouveau”, questo il titolo dell’iniziativa, si terrà a partire dalle 10:30, domenica 25 novembre.

L’appuntamento è in piazza Ignazio Florio dove i partecipanti, condotti da Raffaella Di Trapani, si muoveranno alla volta dei luoghi storici della Belle Epoque, dal Palazzo che fu degli Ingham, successivamente Grand Hotel, costruito nel 1874, fino alla Chiesa Anglicana. Quest’ultima fu voluta dagli stessi Ingham Withaker per celebrare i riti anglicani e venne realizzata seguendo lo stile e il gusto dell’epoca, all’insegna di un’architettura tra gotico e romanico, insolita e originale; l’interno è carico di atmosfere suggestive e surreali , dense di spiritualità universale. Un esempio di turismo urbano che racconta il fascino elegante dei vezzi e dei fumoir parigini e lo spiritual anglosassone dell’Art Nouveau, noto in Italia anche come stile floreale.