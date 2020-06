Let's walk!, tour alla scoperta di fasti e feste della Palermo spagnola e delle bombe del '43

Riscopri la città partecipando a Let's Walk i Tours Agt dell'estate. Il 3 e il 4 Luglio non perdete l'occasione di partecipare ai Tours AGT dell'estate organizzati per scoprire storie e luoghi di Palermo. L'associazione lancia Let's Walk i Tours dell'estate, una nuova rassegna per vivere le vacanze riscoprendo i luoghi e le storie più affascinanti della città.

Seguendo hashtag: #palermoèlamiacittà potrete rimanere sempre in contatto con le varie attività. Dopo il grande successo dei bike Tours dedicati alla street art, questa settimana le guide turistiche Agt racconteranno due storie appassionanti che hanno modellato l’architettura e l’urbanistica della città: i fasti del periodo spagnolo e i drammi causati dai bombardamenti della seconda guerra mondiale.

Il primo appuntamento di Let's Walk - i tours dell'estate, Fasti e Feste della Palermo Spagnola, è per venerdì 3 luglio alle ore 21,00, con partenza da Porta Felice e sarà condotto da Stefania Lo Sardo. Il secondo walking tour, Le bombe del 9 maggio del ‘43: un racconto per immagini, si svolgerà sabato 4 luglio alle ore 18,00 con partenza da piazzetta Sett’Angeli. Il tour sarà guidato da Claudia Bardi.

Per entrambi i tour l’appuntamento sarà 30 minuti prima dell’orario di partenza. Let's Walk sono i tours AGT per l'estate e rappresentano l'occasione giusta per riscoprire Palermo attraverso l'esperienza di un tour condotto da una guida abilitata. Vi invitiamo a partecipare anche via social attraverso i vostri post e stories utilizzando #palermoèlamiacittà. I tours verranno condotti seguendo le disposizioni in vigore anti Covid 19. Il costo del biglietto è di 10 euro a persona. Rimanete in contatto per non mancare agli appuntamenti delle settimane successive! Per info e prenotazioni Info@palermoguide.it.