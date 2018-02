Sul tracce di Joe Petrosino, una passeggiata alla scoperta del detective che sfidò la mafia

Una passeggiata proposta da Tacus Arte Integrazione Cultura per ripercorrere i luoghi-simbolo, la storia, i documenti e gli ultimi momenti di vita del detective Joe Petrosino, l'uomo che, per primo, sfidò la mafia italo-americana.

Un itinerario storico - investigativo per conoscere le indagini dell'Italian Branch condotte dal tenente Petrosino, figura carismatica e affascinante che, dai sobborghi di New York, approda a Palermo per scardinare i legami mafiosi tra la Sicilia e la "Mano nera" statunitense. La data e l’orario dell’evento in programma sono suscettibili di variazione. In caso di condizioni meteorologiche avverse, mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti e/o altre cause impreviste lo staff si riserva di annullare e/o posticipare l’evento dando tempestiva comunicazione ai partecipanti.