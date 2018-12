In nomine patris, una visita alla scoperta dello Steri e delle carceri dell'inquisizione

Si svolgerà domenica 13 gennaio la replica di “In nomine patris. Lo Steri e le carceri dell'inquisizione”, la visita guidata organizzata dall'Associazione di promozione sociale Tacus Arte Integrazione Cultura alla scoperta delle carceri del Tribunale della Santa Inquisizione e del complesso monumentale di Palazzo Chiaramonte “Steri”, oggi sede del Rettorato dell'Università degli Studi di Palermo, che porta la firma di Carlo Scarpa e Roberto Calandra, autori degli importanti lavori di restauro.

Dall'aspetto austero di grande e imponente fortezza militare, l'edificio fu dimora di Manfredi Chiaramonte, primo esempio di stile “chiaramontano” nato in Sicilia all'inizio del XIV secolo. Teatro di congiure, cospirazioni e lotte politiche è sede, dal 1600 al 1782, del Tribunale e delle carceri della Santa Inquisizione, luogo di morte e sofferenza, dal fascino tetro, al cui cospetto vengono eseguiti i roghi dei penitenziati e di cui lasciano testimonianza i disegni, i graffiti e le pitture parietali ancora oggi visibili. Un viaggio affascinante, lungo sette secoli, su una delle pagine più importanti dell'arte e della storia di Sicilia. La data e l’orario indicati sono suscettibili di variazione. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di 20 partecipanti e/o altre ragioni organizzative, lo staff si riserverà di annullare e/o posticipare l’evento in programma, comunicando tempestivamente eventuali modiche telefonicamente a tutti gli iscritti.