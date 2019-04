Genius Loci, alla ricerca dell'identità collettiva: il tour a Palermo

Domenica 28 aprile, Sicilia svelata vi invita alla terza visita-conferenza di primavera a Palermo con Jean Paul Barreaud: "Genius Loci, alla ricerca dell'identità collettiva".

L'antica consapevolezza di una presenza indicibile con potere di agire ed interagire con o contro i nostri destini, ha portato i nostri antenati ad osservare e ragionare con sempre più dovizia sul fatum e chi ne poteva essere responsabile. In un folto pantheon di Dei maggiori ed un altro più ricco ancora di Dei minori, la figura del Genius Loci quale protettore della città - intesa sia urbanisticamente sia come Koyné - è di una straordinaria portata filosofica. Le sue rappresentazioni anch'esse aprono ad una simbologia non del tutto di facile accesso.

A Palermo, ai tempi del dominio iberico, furono inventati i primi simulacri del Genio con tale intelligenza che i secoli successivi riprodurranno spesso il Nume, il quale assumerà una valenza simbologica evolutiva in concordanza con i tempi. Il Cristianesimo avrà ragione del simbolo prima di un suo "revival" in epoca post-unitaria e moderna.