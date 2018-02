Sui passi del Genio di Palermo, l'itinerario per famiglie alla scoperta del patrono barbuto

Il Genio della città, un itinerario per famiglie in programma sabato 24 febbraio alle ore 15.30. Il costo è di 8 euro per gli adulti e di 5 euro per i bambini. Il percorso segue i passi del mercato della Vucciria, piazza Rivoluzione e Villa Giulia. Durata 2 ore.

Santa Rosalia è la patrona di Palermo, ma un altro patrono, a volte meno conosciuto proteggeva la città: il Genio di Palermo, presente in diverse piazze e luoghi della città. Il Genio del Garraffo, detto in siciliano “Palermu lu grandi” (Palermo il grande) per distinguerlo da quello più piccolo di Palazzo Pretorio. La scultura fu realizzata da Pietro de Bonitate alla fine del XV secolo. Si trova alla Vucciria, nella nicchia centrale dell’edicola realizzata da Paolo Amato nel XVII secolo.

Il dio barbuto è anche a Piazza Rivoluzione, dunque, contesti urbani e immagini scultoree che si intrecciano. Termineremo il percorso davanti alla raffigurazione presente a Villa Giulia, giardino monumentale, realizzata nel 1778 da Ignazio Marabitti

Al termine della passeggiata verranno distribuiti dei fogli nei quali i ragazzi presenti potranno riconoscere i tre geni che avranno incontrato in questa passeggiata e ritrovarne alcuni dettagli simbolici. L’evento fa parte delle iniziative “Genio di Palermo: memorie,volti e luoghi” organizzato dal Comune di Palermo e del calendario di Palermo Capitale della Cultura 2018.