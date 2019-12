Arte e musica, la visita guidata da Athena con l'esibizione live dei Cerbero Amore

Il 29 dicembre, alle 11, visita guidata alla Galleria Athena (via Libertà, 6). L’appuntamento, organizzato in collaborazione con l'Associazione Siciliana Amici della Musica, darà ai visitatori l’opportunità di scoprire i tesori racchiusi all’interno dello spazio realizzato dai fratelli Tortorici, antiquari di seconda generazione.

Durante la visita sarà possibile assistere a un intermezzo musicale dell'ensemble vocale Cerbero Amore, composto dal soprano Elena Schiera, dal mezzo-soprano Anna Maria Amato, dal tenore Alfio Fricano e dal baritono Ezio Petrancosta. La formazione, nata nel 2017 dall’idea e dalla passione per la musica vocale a cappella da parte di alcuni giovani allievi del conservatorio di Palermo, ha in attivo una nutrita attività concertistica. L'ensemble, vincitore di alcuni importanti concorsi nazionali, nel 2018 ha rappresentato il dipartimento di Musica Antica del conservatorio Scarlatti al “Premio nazionale delle arti” che si è svolto ad Aosta. Cerbero Amore si esibirà in un repertorio di musica antica sia sacra che profana.

Nel corso della visita alla Galleria Athena Donatella Sollima, direttore artistico dell’Associazione Siciliana Amici della Musica, illustrerà al pubblico la stagione concertistica 2020. L’ingresso all’evento è gratuito, su prenotazione.